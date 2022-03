Nomadi accampati nel parcheggio vicino ad una scuola. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 09:54 - 17 Marzo 2022

I nomadi vicino alla scuola.

Un gruppo di mamme della scuola elementare di via Pescara a Miramare ha inviato un messaggio alla nostra redazione segnalando una situazione di degrado. Un gruppo di nomadi staziona nel parcheggio vicino all'istituto scolastico con roulotte e auto tra sporcizia e degrado. Le mamme dicono di aver chiamato Vigili e Carabinieri ma di non vedere ancora una soluzione al problema. "Come possiamo muoverci noi genitori per il bene dei nostri figli, che vanno a scuola lì e ogni mattina vedono sto ben di Dio?" scrivono le mamme.







Per le vostre segnalazioni Whatsapp 347 8809485