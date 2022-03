San Marino: vende cane senza pedigree, denunciato allevatore

Cronaca

Repubblica San Marino

| 09:52 - 17 Marzo 2022

Un cane lupo cecoslovacco.

Un allevatore è stato denunciato per truffa perchè accusato di avere venduto un cane senza pedigree. Protagonista inconsapevole della vicenda giudiziaria un "cane lupo cecoslovacco" acquistato per 600 euro a seguito della pubblicazione di un post su Facebook. Il venditore avrebbe accampato varie scuse per giustificare il ritardo nella certificazione, ma alla fine il pedigree non si è mai materializzato. Al momento dell’acquisto l’allevatore non aveva neppure iscritto l'animale all'anagrafe canina. E così il proprietario ha deciso di denunciare il venditore tramite l'avvocato Paolo Ghiselli, e chiedere un risarcimento dei danni per le mancate occasioni di monta.