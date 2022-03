Buoni motivi per scegliere le sacche personalizzate come gadget aziendali

Attualità

09:05 - 17 Marzo 2022

Utili, colorate, funzionali, comode: queste sono le sacche personalizzate, che stanno diventando sempre più popolari nel campo dei gadget aziendali. Rappresentano una valida alternativa agli zainetti e alle borse, ma proprio come questi accessori possono essere decorate con un logo o con un altro elemento promozionale.



Le sacche personalizzate sono brandizzate, e sono concepite per diffondere il nome di un marchio o comunque di un professionista. Ci sono tanti buoni motivi per cui scegliere questi prodotti come gadget, non solo in occasione delle fiere ma anche in altre situazioni – come gli eventi sportivi, gli anniversari importanti, o semplicemente se si vuole fare un regalo alla clientela e/o ai dipendenti.



La personalizzazione con logo



Le sacche con chiusura a cordoncino hanno una superficie abbastanza ampia, facile da personalizzare con un logo. Questi articoli, di cui trovi un vasto assortimento sul sito di Gadget365, sono abbelliti con tecniche di stampa come la serigrafia e il transfer digitale: l’ideale per riportare il logo sul tessuto in maniera nitida e particolareggiata.



Per consolidare l’identità aziendale e veicolare il tuo messaggio, puoi far stampare sulla sacca anche uno slogan, una citazione, un motto, eventualmente i contatti della tua impresa. Con un gadget come la sacca personalizzata, sono tante le soluzioni per fare marketing.



Un omaggio pratico e utile



Le sacche sono oggetti di uso pratico, che accompagneranno ovunque i destinatari del dono: si adoperano, infatti, per il lavoro, per il tempo libero, per i viaggi ecc.



Stiamo parlando di accessori quotidiani, che permettono di avere a portata di mano tutti gli effetti personali e che sono indicati anche per contesti come la scuola, l’università e la palestra. La sacca si mette in spalla, proprio come lo zaino, ed è una preziosa alleata di chi si sposta spesso.



Il fattore estetico



Non dimentichiamo che le sacche decorate con logo sono molto belle alla vista! In commercio c’è un’estesa gamma di modelli, alcuni a tinta unita, altri caratterizzati da due o più colori.



Sacche bianche, nere, con scritte cubitali, con tasche e scompartimenti esterni. Sacche con il cordoncino della stessa tonalità del tessuto, o di una sfumatura diversa. I gadget di buona qualità sono sempre di grande impatto visivo, e di certo le sacche personalizzate non fanno eccezione.



La diffusione di un messaggio



Come tutti i gadget aziendali, anche le sacche trasmettono un messaggio. Si pongono come veri e propri strumenti di comunicazione, non solo tramite il logo ma anche attraverso il concept stesso.



Una sacca di questo tipo fa pensare alle escursioni, alle passeggiate all’aria aperta, al contatto con la natura, a situazioni come le fiere e i congressi. Evoca ricordi positivi, in quanto viene spontanea l’associazione con attività e occasioni piacevoli. Anche sotto questo aspetto, le sacche si pongono come autentici mezzi di storytelling.



La selezione dei materiali



Un’ulteriore ragione per cui scegliere le sacche come gadget consiste nell’ampia selezione dei materiali.



Tra le migliori sacche personalizzate ci sono quelle in poliestere: un materiale leggero, longevo, resistente all’acqua e all’umidità. Non a caso, è perfetto per le sacche che si impiegano in palestra o in piscina. Le sacche in poliestere sono poco sensibili all’usura, e non risentono nemmeno dei frequenti trattamenti in lavatrice.



Un’altra ottima opzione è il cotone. Le sacche di cotone sono ecologiche, soprattutto se il tessuto è bio. Altrettanto green sono quelle in RPET, ovvero PET riciclabile.



Le sacche personalizzabili possono essere ricavate, poi, dal TNT: il tessuto non tessuto, semplice da abbellire con vari elementi grafici e molto morbido. Ci sono sacche in felpa, in PLA, in canapa e così via, per accontentare qualunque esigenza.



Il rafforzamento del legame con il pubblico



Ordinare dei gadget personalizzati non significa solo rafforzare l’immagine del marchio, ma anche rendere più saldo il rapporto con il pubblico. Quest’ultimo riceve un omaggio: può beneficiare di un segno di attenzione e di premura, e sarà più propenso a rivolgersi in futuro a quella determinata azienda.



Quando si gestisce un business, è essenziale coltivare le relazioni con i membri della community. I gadget con logo sono sempre un validissimo stratagemma, perché sono regali che diffondono il nome di un’impresa. Si possono acquistare tanto per i clienti quanto per i dipendenti, per i fornitori e per i partner esterni.



Gadget365: il sito dei gadget personalizzati



Il sito che abbiamo citato all’inizio, gadget365.it, è ricco di gadget personalizzabili: sacche, borse, zaini, shopper, così come tanti altri oggetti e dispositivi. Troverai di tutto, dalle t-shirt agli occhiali da sole, dalle chiavette USB alle penne e ai quaderni.



Dai uno sguardo al negozio online per saperne di più. Il team di Gadget365 è operativo nel settore da oltre 10 anni, e ha affiancato più di 15.000 professionisti. L’obiettivo è offrire i migliori gadget al prezzo più conveniente, in modo da supportare concretamente tutte le aziende.