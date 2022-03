Fanno discutere i manifesti di pompe funebri, nuova sede di Taffo nel riminese

Attualità

Cattolica

| 07:36 - 17 Marzo 2022

Il manifesto funebre.

L'agenzia funebre più amata dei social è sbarcata a Cattolica da qualche giorno. Taffo ha aperto recentemente una sede anche nella città della Regina e ha deciso di informare i cittadini "a modo suo". I manifesti pubblicitari che si trovano da qualche giorno non solo a Cattolica recitano "Siamo arrivati a Cattolica, finalmente un po' di vita". Manifesti che hanno sollevato qualche critica per l'humor "nero" non sempre gradito. Anche la sede della Regina ha una sua pagina Facebook che ricalca quella "principale", condividendo i post dissacranti che hanno fatto di Taffo un marchio inconfondibile. In tanti oramai conoscono l'ironia, spesso al limite del macabro, dell'agenzia funebre che in tante occasioni ha "detto la sua" su svariati argomenti non necessariamente legati alla mission societaria. Taffo ha aperto diverse agenzie in tutta Italia e, in un post su Facebook, cerca personale per altre nuove sedi tra cui ci sarebbe anche Rimini. "Scopri la nostra famiglia" dicono "ed entra anche tu in un businnes eterno".