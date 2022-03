Fiera Rimini: chiuso il Sigep, calo 25% presenze rispetto 2020 

Attualità

Rimini

| 19:04 - 16 Marzo 2022

Si sono ritrovati a Rimini 950 brand su 90.000 metri quadri di esposizione.

Si è chiusa, alla Fiera di Rimini la 43/a edizione di Sigep il salone dedicato alle filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, panificazione artigianali e caffè. Dopo 25 mesi dall'ultima edizione in presenza e a un anno da quella andata in scena in formato digitale si sono ritrovati nella città romagnola 950 brand su 90.000 metri quadri di esposizione, con oltre 3.000 appuntamenti tra mille acquirenti internazionali e le aziende espositrici, 100 ore di competizioni nazionali e internazionali, dimostrazioni e show cooking. Il ritorno in fiera ha visto andare in archivio l'edizione 2022 con un calo del 25% delle presenze rispetto a quella pre-pandemia del gennaio 2020, che fu considerata di enorme successo. Tra i momenti di spicco della kermesse - dopo il memorandum d'intesa firmato poche settimane fa tra Koelnmesse e Ieg, la società di gestione della Fiera di Rimini - la presentazione al mercato di Sigep China in calendario dal 19 al 21 aprile 2023 nella città di Shenzhen, al World Exhibition & Convention Center. La 44/a edizione di Sigep - che sarà contemporanea con AbTech Expo - si terrà in fiera a Rimini dal 21 al 25 gennaio 2023, tornando così alla sua collocazione naturale.