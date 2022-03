Ecco quando potrebbe essere necessario sostituire la pompa dell’acqua

Attualità

Nazionale

| 07:14 - 17 Marzo 2022

Foto di repertorio.

In tutte le abitazioni viene utilizzata l’acqua calda, questo significa che quando si ha il bisogno di utilizzarla, ad esempio per farsi una doccia, per lavarsi le mani, per lavare i piatti etc. basta semplicemente girare la manopola sul rubinetto. Se tutto questo è piuttosto chiaro ed intuitivo, non è altrettanto chiaro come concretamente l’acqua calda riesca a sgorgare dai rubinetti. Senza scendere troppo nei dettagli, occorre precisare che tutto ciò è possibile grazie al lavoro della pompa di circolazione dell’acqua presente nelle caldaie. Anzi, nella maggior parte dei casi quando l’acqua non circola in modo corretto, ad esempio perché l’acqua calda impiega molto tempo ad uscire, è molto probabile che la pompa si sia rotta o comunque danneggiata.

Cos’è la pompa di circolazione



Come sopra anticipato, la pompa di circolazione, o circolatore che dir si voglia, si trova nella caldaia dell’impianto di riscaldamento. In poche parole, il suo compito è quello di assicurare il pompaggio acqua (riscaldata) in tutta la casa. In questo modo è possibile riscaldare la casa ed utilizzare l’acqua calda per le utenze (ad esempio per i rubinetti, per la doccia etc.). Si tratta del vero e proprio cuore della caldaia il quale, nel caso non dovesse andar più bene, deve essere necessariamente sostituita.



Come rendersi conto che la pompa di circolazione sta cedendo



Sono svariati gli indizi che possono presagire la rottura della pompa di circolazione della caldaia. In primis, occorre preoccuparsi quando l’acqua calda impiega molto più tempo a sgorgare dai rubinetti di casa. In questo caso, diversamente da come si potrebbe pensare, potrebbe già essere troppo tardi e di conseguenza potrebbe essere necessario dover sostituire la vecchia pompa acqua con una nuova. Lo stesso dicasi anche nel caso in cui l’inconveniente in questione dovesse presentarsi solo ed esclusivamente in determinate zone dell’immobile (ad esempio nel bagno degli ospiti anziché nel bagno personale).



Problemi di riscaldamento



Un altro segnale da non sottovalutare sempre con riferimento alla pompa per acqua è la difficoltà nel riscaldare la propria abitazione. Molto spesso, infatti, il fatto che i termosifoni non riescono a raggiungere temperature elevate, o comunque capaci di creare un ambiente caldo in casa, è molto probabilmente la prova che la pompa di circolazione non riesce più a svolgere il proprio lavoro, pertanto, necessita di essere sostituita al più presto.



Il rumore eccessivo della caldaia quando funziona



Potrebbe essere strano ma occorre prestare particolare attenzione anche al cambiamento del rumore della caldaia quando è in funzionamento. In parole povere, potrebbe essere necessario cambiare la pompa di circolazione nel caso di rumorosità eccessiva della caldaia. A maggior ragione, questo accade quando si è abituati ad una caldaia piuttosto silenziosa e quest’ultima, all’improvviso, diventa rumorosa. Maggiori problemi a riconoscere l’eventuale malfunzionamento della pompa si hanno nel caso in cui la caldaia è già di per sé rumorosa. Tuttavia, anche in questo caso, è fondamentale essere attenti e notare se il rumore sia aumentato (anche di poco). L’aumento della rumorosità, infatti, o del gorgoglio dell’acqua, potrebbero essere sintomatici di un malfunzionamento della pompa di circolazione dell’acqua.