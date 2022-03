Basket, riprendono le attività di formazione della Federarazione

Sport

Rimini

| 18:21 - 16 Marzo 2022

Dopo un periodo di stop forzato, ricominciano i corsi della FIP per gli aspiranti Istruttori Minibasket. Negli ultimi due anni c’è stata molta richiesta, ma purtroppo non è stato possibile organizzare alcuna iniziativa. Finalmente adesso si riparte, con molto entusiasmo ed oltre 50 preiscrizioni provenienti dalle tre provincie romagnole di Rimini, Forlì/Cesena e Ravenna. Per chi fosse interessato, di seguito tutte le informazioni.

Il Settore Minibasket del Comitato FIP Emilia Romagna organizza il pre-corso di formazione per Istruttori Minibasket ROMAGNA, così articolato:

• parte teorica, LUNEDÌ 21 MARZO 2022, dalle 20:30 alle 22:30, in modalità on line

• parte pratica, DOMENICA 27 MARZO 2022, dalle 9:00 alle 13:00, presso la palestra FIERA DI CESENA, Piazzale Ezio Vanoni, 47522 Cesena

Il pre-corso è indispensabile per essere ammessi a frequentare il corso Istruttori Minibasket 1° anno, che sarà poi attivato nel mese di Aprile/Maggio 2022.

Il corso Istruttori Minibasket 1° anno si compone di 16 ore di lezioni teoriche e pratiche: il calendario e le sedi di svolgimento saranno comunicati durante il pre-corso.

La quota d’iscrizione al pre-Corso Istruttori Minibasket è fissata in € 50,00.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

• scheda di iscrizione

• certificato medico d'idoneità sportiva agonistica o non agonistica in corso di validità

• ricevuta di pagamento del versamento della quota di iscrizione

• green pass rafforzato

RIFERIMENTI

Per qualunque informazione rivolgersi ai Direttori del Corso: DANIELE ZAVATTA minibasket.rn@emilia-romagna.fip.it