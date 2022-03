Covid Rimini: casi sopra quota 300, stabili ricoveri in terapia intensiva

Attualità

Rimini

16 Marzo 2022

Bollettino Covid 16 marzo 2022.

Nel territorio riminese si registrano 316 nuovi casi di positività al Sars- CoV-2. Nei primi tre giorni della settimana sono stati 616, media 205, in crescita: numeri che riportano a fine febbraio (212 la media giornaliera della settimana 21 - 27 febbraio). Non si registrano decessi e rimangono sei i pazienti ricoverati in terapia intensiva.



In Emilia Romagna i decessi sono 10, età media 81 anni, più un decesso di un residente fuori Regione. Crescono i nuovi casi: 3.682 con un tasso di positività al 17,7%. I ricoveri in terapia intensiva, a fronte di 3 dimissioni e 3 nuovi ingressi, rimangono 53. Scendono a 1015 (-30) i ricoveri nei reparti Covid.