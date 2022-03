Rimini, la 'mappa' del covid comune per comune. Su i contagi e i casi attivi

Attualità

Rimini

16 Marzo 2022

Bollettino Covid provincia di Rimini 7-13 marzo 2022.

Nella settimana dal 7 al 13 marzo contagi da Sars-CoV-2 in risalita in Provincia di Rimini, da 1118 a 1222 (+104). In calo la percentuale, sui nuovi casi, dei bambini e ragazzi da 0 a 18 anni positivi: 221, il 18%. Tra i comuni più colpiti, a parte quelli più popolosi, Coriano, Novafeltria e Verucchio. Crescono nuovamente i casi attivi, da 1450 a 1578 (+128).



NUOVI CASI Rimini 600, Riccione 122, Bellaria Igea Marina 72, Santarcangelo di Romagna 60, Coriano 46, Novafeltria e Verucchio 40, Misano Adriatico 37, Cattolica e San Giovanni in Marignano 36, Montescudo Monte Colombo 24, Poggio Torriana 23, Morciano di Romagna 21, San Clemente 14, Saludecio 10, Montefiore Conca e San Leo 8, Pennabilli 7, Gemmano e Sant'Agata Feltria 4, Mondaino e Montegridolfo 3, Talamello 2, Casteldelci e Maiolo 1.



CASI ATTIVI Rimini 781, Riccione 160, Santarcangelo di Romagna 91, Bellaria Igea Marina 87, Coriano 64, Novafeltria 50, Cattolica e Verucchio 48, Misano Adriatico 45, San Giovanni in Marignano 42, Montescudo Monte Colombo 30, Morciano di Romagna 26, Poggio Torriana 24, San Clemente 19, Saludecio 15, Montefiore Conca 9, San Leo 8, Gemmano e Pennabilli 7, Sant'Agata Feltria 5, Mondaino e Montegridolfo 4, Talamello 2, Casteldelci e Maiolo 1.