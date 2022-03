Il brano del riminese 'sonogiove' nelle playlist nazionali di Spotify

Attualità

| 15:54 - 16 Marzo 2022

Giovanni Casadei in arte 'sonogiove'.

È di Giovanni Casadei, il riminese in arte 'sonogiove', il brano fresco di selezione da parte degli editor italiani di Spotify, il servizio di streaming musicale più famoso al mondo, appena inserito nella playlist "Scuola Indie" assieme agli artisti emergenti più promettenti della scena nazionale.



Il singolo, intitolato 'Venere', è il primo estratto dell'EP 'arpeggi' in uscita quest'estate ed è stato realizzato da Giovanni insieme ai producer Alberto Melloni e Simone Sartini.

Il 5 aprile sarà il turno di 'sushicorner', il nuovo brano in pubblicazione; e Giovanni, già sotto l'etichetta Formica Dischi, si dice pronto ad affrontare il ritorno alla normalità per quanto riguarda la situazione musica dal vivo con nuove date sparse in tutto il territorio italiano, grazie anche alla recente e nuova collaborazione che ha stretto con la Costello's Agency.



