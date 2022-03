Madre con figlia minore sfrattata, Adl Cobas contro Acer: "dovreste tutelare le persone deboli"

Attualità

Rimini

| 15:35 - 16 Marzo 2022

Il presidio di Adl Cobas.



Questa mattina (mercoledì 16 marzo) mobilitazione di Sportello Casa Adl Cobas davanti a un alloggio Acer che ospita, tra gli inquilini, Paola e sua figlia undicenne. La donna è stata destinataria di un provvedimento di sfratto e proprio questa mattina era attesa la visita dell'ufficiale giudiziario. "Acer vergogna, chi dovrebbe tutelare le persone deboli le sfrutta", la scritta su uno striscione esibito dagli attivisti. Lo sfratto è stato comunque rinviato al 27 aprile.



Gli attivisti di Adl Cobas, che lamentano l'aumento "continuo e costante delle tariffe richieste per la locazione degli alloggi", evidenziano "una situazione surreale" in quanto Paola è riuscita finora a provvedere al proprio sostentamento e a quello della figlia, ma che ora è destinata a una presa in carico da parte dei servizi sociali. I contributi economici conseguenti però sono insufficienti per trovare in autonomia una soluzione abitativa, argomentano, aggiungendo che "più che ridurre i danni, Acer e amministrazione comunale stiano contribuendo ad aggravare ancora di più la bomba sociale presente sul fronte abitativo in città, dove ricordiamo sono 88 i nuclei con minori sotto sfratto".



Adl Cobas critica l'amministrazione comunale e l'assenza di "una visione di medio lungo termine per risolvere in modo strutturale i problemi ormai annosi e sempre più gravi dell'abitare a Rimini, perché la casa è in diritto fondamentale, perché la casa è dignità".