Rimini Marathon, le modifiche alla viabilità a Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 15:16 - 16 Marzo 2022

Foto di repertorio.



Anche a Misano scattano modifiche alla viabilità, domenica 20 marzo, in occasione della Rimini Marathon 2022- La competizione podistica su strada di 42 Km, a cui parteciperanno circa 2000 atleti, dopo la partenza all'Arco D'Augusto di Rimini, attraverserà Riccione fino a Misano Adriatico, per poi fare ritorno a Rimini.



Le strade interessate dalla competizione, nelle quali verrà interdetta o limitata la circolazione dalle ore 9:00 alle 14:00 circa, sono:



Via Litoranea Nord (chiusura totale);



Via del Mare (tratto compreso tra Via Della Stazione e Via Litoranea Nord, chiusura parziale al fine di consentire l'accesso al parcheggio "Sole");



Via della Stazione fino a Via Romagna (chiusura totale);



Via Romagna (chiusura totale da via della Stazione fino a Via Piemonte, sarà consentito l'attraversamento nella rotatoria dell'ulivo da Via Liguria per il sottopasso e direzione opposta);



Via Piemonte (chiusura totale tratto da Via Romagna a Via Emilia);



Via Emilia (chiusura totale da Via Piemonte a Via Repubblica);



Via Platani (chiusura totale da Via Repubblica a Via D'Azeglio);



Via D'Azeglio (chiusura totale);



Via Litoranea Sud (chiusura totale fino alla Rotatoria con via della Stazione);



Via Calle dei Mercanti fino a Piazza Ischia (chiusura totale);



via Passeggiata dei Fiori (chiusura totale).



Nel periodo di chiusura delle strade sarà comunque garantito l'accesso al parcheggio "Il Sole" di Via Del Mare e dalle ore 12:30 circa sarà consentito l'accesso al parcheggio "Il Gabbiano".



L'accesso nella zona centro di Misano Mare potrà avvenire da via Della Stazione, Via Petrarca e Via Dante. Sarà consentito l'accesso zona mare anche da Via Garibaldi e Via Liguria fino al parcheggio mentre, per quanto riguarda la zona Brasile, l'accesso e l'uscita saranno consentite unicamente da Via Della Stazione (rotatoria grande con fontana).



Ai residenti che avranno necessità di utilizzare l'auto durante queste fasce orarie, ai gestori delle attività commerciali, ai dipendenti, oltre che a clienti e fornitori, è consigliabile di organizzarsi in anticipo tenendo conto dei blocchi circolatori che saranno disposti.



Inoltre, per ragioni di tutela della sicurezza degli atleti, su tutte le strade interessate non potranno essere presenti autoveicoli in sosta. Pertanto, nelle fasce orarie indicate, verrà regolarmente istituito e fatto rispettare il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli.



Sarà garantito il normale servizio di trasporto pubblico sulla strada statale 16 Adriatica.