Rimini, l'assessore Mattei al Caar. Indino ringrazia l'amministrazione: "grazie per la vicinanza"

Attualità

Rimini

| 14:50 - 16 Marzo 2022

L'assessore Francesca Mattei in visita al Caar. Con lei il dg Cinzia Furiati e il presidente del Caar Gianni Indino.



Questa mattina (mercoledì 16 marzo) l'assessore all'agricoltura del Comune di Rimini, Francesca Mattei, ha fatto visita al Caar - Centro Agro Alimentare Riminese. Il cordiale incontro ha avuto luogo all’interno della struttura tra gli operatori, così da poter apprezzare la vitalità e l’operosità del Centro durante l’attività quotidiana.



“E’ stata una graditissima visita quella dell’assessora Mattei, per noi un’occasione importante per presentare la nostra struttura durante la normale attività, gli operatori, le nostre eccellenze, ma anche i nostri obiettivi di crescita e di sviluppo", spiega Gianni Indino, presidente del Caar, che spende parole di apprezzamento per "la vicinanza che l’amministrazione ha voluto indirizzarci con questo incontro, confermando ancora una volta la grande attenzione al settore, ampiamente dimostrata con l’istituzione di un assessorato ad hoc”.



Gli fa eco il Direttore Generale del Caar Cinzia Furiati: “Dall’incontro di oggi è senz’altro emerso il desiderio di intraprendere qualcosa di nuovo e costruttivo con il mondo agro-alimentare per cogliere le tante opportunità del settore, valorizzando le eccellenze della filiera, incentivandone il consumo, promuovendo tavoli di lavoro e di confronto e ambiziosi progetti volti allo sviluppo sostenibile, alla lotta agli sprechi e alla creazione di valore per la comunità in cui operiamo”.



E’ rimasta favorevolmente colpita dalla struttura e dalla funzionalità del Centro l’assessore Mattei: “E’ stato un vero piacere toccare con mano il cuore pulsante dell’economia agro-alimentare riminese. Una visita che vuole rappresentare l’inizio di un percorso condiviso tra Comune e Caar su tanti temi che abbiamo in agenda, a partire dalla valorizzazione dei prodotti e dei produttori locali e dalla lotta allo spreco”