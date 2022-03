Pennabilli 'mette nuove radici per il futuro': nuove piante, nell'ambito di un progetto regionale

Attualità

Pennabilli

| 14:30 - 16 Marzo 2022

A sinistra il sindaco Giannini.

Oggi (mercoledì 16 marzo) a Pennabilli e nella frazione di Ponte Messa sono state effettuate nuove piantumazioni nell'ambito del progetto regionale "Mettiamo radici per il futuro". Alla doppia cerimonia hanno partecipato il sindaco Mauro Giannini, la dirigente dell'Istituto Comprensivo di Pennabilli Giovanna Marani, il presidente del parco Sasso Simone e Simoncello Lino Gobbi, i Carabinieri, la polizia locale e gli alunni delle scuole. Negli interventi istituzionali, è stato sottolineato in particolar modo, il significato e l’importanza della parola “Radici” in prospettiva futura.