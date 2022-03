Cattolica, una piccola mostra realizzata dai piccoli della Scuola dell'Infanzia

Attualità

Cattolica

| 14:25 - 16 Marzo 2022

La sezione 4 anni della Scuola dell'Infanzia Ventena.

Una scuola che vive il territorio. Questo l'obiettivo che anima le insegnanti cattolichine. Proprio nei giorni scorsi, i bambini, le bambine e le maestre della sezione 4 anni della Scuola dell'Infanzia Ventena si sono recati dal fruttivendolo Vincenzo (ndr Frutta e Verdura Da Vincenzo, in Via Francesca da Rimini, 62) per allestire una piccola mostra con le pitture dal vero della frutta invernale realizzate dai bambini e dalle bambine. Ad accompagnarli anche l'assessore alla Pubblica istruzione Federico Vaccarini e la nuova coordinatrice pedagogica Monica Mascarucci.



"L'esperienza rientra nell'ambito della programmazione di sezione sulla stagionalità, ma risponde anche al desiderio espresso da un bambino mentre dipingeva: Portiamo a fare vedere i nostri lavoretti a Vincenzo?", spiegano le insegnanti Mara Fraternali e Catia Giannei. "Inoltre questa iniziativa - continuano le maestre - permette alla scuola di uscire sul territorio, di cui è parte integrante, dopo un lungo periodo di restrizioni dovute alla pandemia e riconosce ai bambini e alle bambine il diritto di vivere in maniera attiva la loro città anche con piccoli/grandi gesti".



"Ho raccolto l'invito ed ho partecipato con piacere - sottolinea l'Assessore Vaccarini - perché momenti come questo rappresentano un legame tra il territorio e le attività svolte all'interno dell'aule scolastiche. Abbiamo condiviso una mattinata di gioia dopo un periodo che ci ha costretti a stare lontani. Il raccordo tra queste attività è importante per riuscire ad offrire alle bambine e bambini servizi sempre di maggior qualità educativa". I disegni campeggiano in bella mostra nelle vetrine del negozio e testimoniano a tutti gli avventori la fantasia e l'impegno dei giovanissimi cittadini cattolichini.