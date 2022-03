Rimini, nuovo parcheggio area Fox: lavori al via entro fine marzo

Attualità

Rimini

| 14:21 - 16 Marzo 2022

Rendering area verde dell'ex Fox.



Si è completato, con la chiusura della conferenza dei servizi e il rilascio del permesso a costruire, l’iter autorizzativo necessario per l’avvio dei lavori di rigenerazione dell’area ex Fox di Rimini, in via Circonvallazione Meridionale. Dopo l’avvio dei primi interventi di bonifica, propedeutici all’avvio del cantiere, entro un paio di settimane potranno ufficialmente iniziare i lavori, che coinvolgono anche l'area di proprietà dell'amministrazione comunale, per la realizzazione del nuovo parcheggio.



Il nuovo parcheggio avrà 328 posti auto, a gestione mista da parte dell’amministrazione comunale e a uso pubblico. Il completamento dei lavori è stimato per la metà del 2023.



La nuova disponibilità di sosta sarà a servizio del centro storico, del Borgo San Giovanni, dei diversi punti di interesse presenti in zona e sarà funzionale alla media piccola struttura di vendita alimentare prevista dalla convezione. Oltre al parcheggio, saranno realizzate un’area a verde pubblico di oltre 500 metri quadrati e opere strutturali per migliorare l’accessibilità dell’area: una nuova rotatoria tra via Melozzo e via Bramante (a carico del privato), la riqualificazione dei percorsi pedonali esistenti e la creazione di un nuovo collegamento tra il parcheggio e il parco Fabbri.



Il progetto, frutto di convenzione tra amministrazione comunale e il privato soggetto attuatore, comprende infine un’attenzione particolare all’inserimento delle opere nel contesto urbano e paesaggistico, in linea con le indicazioni della Soprintendenza. Si andrà a migliorare la visibilità delle mura antiche, che saranno valorizzate grazie ad accorgimenti progettuali mirati, come la creazione di una parete verde sull’edificio e la creazione di una ‘cortina verde’ a delimitazione dell’area.