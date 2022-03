Bambina folgorata da un palo della luce, comune di Santarcangelo risarcirà la famiglia

Attualità

Poggio Berni

| 13:45 - 16 Marzo 2022

Foto di repertorio.



Si è conclusa con un accordo di mediazione tra le parti la procedura legale seguita all’incidente avvenuto a Santarcangelo il 5 settembre 2017, che aveva visto una bambina restare folgorata dopo aver toccato un punto luce della pubblica illuminazione nella frazione di Sant’Ermete. Quel giorno di settembre la bambina, che aveva 11 anni, si era arrampicata nel cancelletto di casa, per inseguire il gatto, venendo poi folgorata: la prontezza dei genitori, che chiamarono il 118 e la rianimarono, evitarono probabilmente conseguenze fatali in seguito all'arresto cardiocircolatorio provocato dalla scossa.



Al termine della procedura di mediazione presso l’Istituto nazionale per la mediazione e l’arbitrato, si è giunti infatti a una soluzione bonaria tra le parti: l’amministrazione comunale, l’impresa Citelum che gestisce la pubblica illuminazione santarcangiolese per conto del Comune e la famiglia della bambina coinvolta.



La mediazione concordata prevede un indennizzo nei confronti della famiglia, coperto della compagnia assicurativa garante della responsabilità civile del Comune, ad eccezione della franchigia base prevista dalla polizza che resta a carico dell’amministrazione comunale.