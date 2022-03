Tennis, Internazionali BNL di Italia: cento riminesi si sfidano per il pass per Roma

Sport

Rimini

| 13:27 - 16 Marzo 2022

Foto di repertorio.



Fino al 27 marzo al circolo tennis del lungomare Tintori, a Rimini, sono in corso i tornei di prequalificazione di quarta categoria per gli internazionali BNL di Italia.



Oltre cento i tennisti della Provincia di Rimini che si sono iscritti alle prequalificazioni, una serie di tornei organizzati dalla Federazione Italiana Tennis validi per determinare le wild card da assegnare alla 79esima edizione del torneo di Roma.



Sono gare riservate a giocatori italiani – in possesso di una tessera agonistica valida per il 2022 – organizzate in ogni provincia d’Italia aperte ai giocatori di classifica tra 4NC e 4.1.



Sono 65 gli iscritti per il singolare maschile, 26 per il singolare femminile e 18 per il doppio maschile, tutti tassativamente tesserati per un circolo della Provincia di Rimini.



Da ogni tabellone provinciale viene promosso al tabellone regionale di conclusione di Quarta categoria un numero di giocatori definito in base al quorum di partecipanti. Ogni vincitore del tabellone di conclusione della quarta categoria regionale ed ogni coppia vincitrice del tabellone regionale di doppio di quarta categoria avranno diritto a partecipare alle finali di Roma.



Il montepremi finale di ogni torneo di singolare maschile è di 10.880 euro mentre per quello femminile è pari 8.700 euro. Nelle gare di doppio (che tuttavia non sono disputate in ogni regione) il montepremi è di 3.000 per le gare maschili e 2.000 per il femminile: in questo caso la Fit contribuirà con 2.100 euro per il maschile e con 1.600 per il femminile.



Le informazioni sulle partite (risultati ed immagini) sono pubblicati sia sul portale MyFit - Federazione Italiana Tennis che sul profilo Instagram del Circolo Tennis Rimini. Ingresso aperto al pubblico.