Coriano, nuovo bando da 12.000 euro per le associazioni del territorio

Attualità

Coriano

| 13:07 - 16 Marzo 2022

L'assessore Giulia Santoni e il sindaco Domenica Spinelli.



La giunta comunale di Coriano ieri (martedì 15 marzo) ha deliberato uno stanziamento di 12.000 euro a favore di iniziative e progetti delle associazioni o degli enti senza scopi di lucro che operano sul territorio corianese da almeno un anno.



I tre criteri del bando sono la rispondenza dell’iniziativa all’obiettivo di coinvolgere una pluralità di target popolazionali con finalità di socializzazione, incontro e scambio di esperienze, la mobilitazione di risorse proprie del proponente, la conoscenza del territorio e rete di partner privati coinvolti.



Le domande dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2022 via mail all’indirizzo protocollogenerale@comune.coriano.rn.it e via pec all’indirizzo comune.coriano@legalmail.it.



Il contributo assegnato verrà liquidato per un 50% al momento dell’approvazione della graduatoria ed un 50% a saldo.



Il modulo di domanda e il bando saranno consultabili e scaricabili nei prossimi giorni dal sito istituzionale dell’ente (www.comune.coriano.rn.it) oppure reperibili presso l’Ufficio C.S.T.L. del Comune.



Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio C.S.T.L. nelle giornate di apertura al pubblico (Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 9 alle ore 13, il Giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 17 previa prenotazione telefonica al numero 0541/659812.



“Ci auguriamo possa essere di sostegno e di aiuto a coloro che più volte hanno manifestato l’intenzione e la possibilità di collaborare con l’Amministrazione comunale – commenta l’assessore Giulia Santoni – soprattutto dopo il lungo periodo di stop dovuto alla pandemia”.