Il gelato con la piadina, lo strano e gustoso abbinamento al Sigep di Rimini

| 13:01 - 16 Marzo 2022

La Piadina col gelato, la novità arriva al Sigep a Rimini. Nella kermesse internazionale della gelateria, nell’area della Cna di Rimini, Piadina Romagnola Igp, Cioccolato Igp di Modica e i maestri gelatieri della Carpigiani Gelato University hanno dato vita a un inedito dolce incontro di sapori caldi-freddi: un Sorbetto al cioccolato di Modica Igp accompagnato da uno spicchio di piadina. A idearlo Stefano Marinucci, chef e docente Carpigiani Gelato University, a testimonianza di come il prodotto simbolo della Romagna si presti a una infinità di abbinamenti, anche i più eclettici. “Non è casuale che la Piadina Romagnola sia nata in una terra aperta e accogliente come la Romagna – afferma Alfio Biagini, Presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp – In quest’ottica è nato l’incontro tra due Igp uniche, come la Piadina Igp e il cioccolato di Modica, che insieme hanno dato vita a un inedito sorbetto grazie alla creatività dei docenti della Carpigiani Gelato University”.



A presentare in fiera storia e peculiarità della Piadina Romagnola Igp sono stati la gastronoma Carla Brigliadori insieme al Presidente del Consorzio Alfio Biagini. La cioccolata di Modica, l’unica in Europa con il riconoscimento Igp, è stata presentata da Daniele Giurdanella, mentre il maestro gelatiere Stefano Marinucci ha preparato il Sorbetto al Cioccolato in abbinamento alla Piadina Romagnola. Alla presentazione era presente Francesca Palazzi dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.