Riccione, spazi esterni pubblici concessi gratis anche agli albergatori

| 12:58 - 16 Marzo 2022

Panoramica notturna di Riccione.



Riccione Winter si allarga agli albergatori. La giunta comunale ha deliberato tale estensione su richiesta di Federalberghi Riccione relativa al progetto dell’amministrazione espressamente rivolto, negli ultimi due anni segnati dalla pandemia, a sostegno dei pubblici esercizi di somministrazione, come bar e ristoranti.



Nello specifico, evidenzia l'amministrazione comunale, "il progetto Riccione Winter dà la possibilità di ampliare o concedere nuovi spazi su area pubblica così da massimizzare sia la potenziale offerta del servizio che di consentire di osservare le disposizioni in materia di distanziamento sociale previste dalla normativa vigente". Possibilità dunque che dai titolari di pubblici esercizi di somministrazione su tutto il suolo comunale, compreso il demanio, viene ora estesa alle attività ricettive alberghiere. Con questa ultima integrazione in delibera gli albergatori interessati hanno tempo fino al 30 giugno per presentare domanda, basta cliccare sul portale del sito del Comune alla voce Sportello Unico Attività Produttive e scaricare il modello di richiesta che si intende approvata, trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della pec, senza ricevere comunicazioni ostative o eventuali sospensioni dei termini.