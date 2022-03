Premio Gran Giallo Cattolica, online il bando della 49esima edizione

Attualità

Valerio Massimo Manfredi, uno dei giurati.

E' online il bando del 49/o Premio Gran Giallo città di Cattolica, lo storico concorso per il racconto giallo inedito organizzato dal Comune di Cattolica - Servizi Culturali in collaborazione con Il Giallo Mondadori. Un concorso che da quasi 50 anni segna la storia del giallo in Italia, annoverando tra i suoi vincitori alcuni dei più grandi scrittori di genere di fama mondiale. L'ultima edizione, che ha visto protagonista tra gli altri anche Roberto Saviano, è stata vinta dal racconto 'Fine pena mai' di Alessandro Di Domizio, insegnante nel carcere di massima sicurezza di Sulmona, che ha da sempre posto i temi della libertà, della pena e del riscatto al centro della sua attività professionale. Il racconto è stato pubblicato in appendice a 'I Classici del Giallo' n.1451, dicembre 2021. I lavori saranno valutati da una giuria formata da Barbara Baraldi, Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi e Ilaria Tuti. In giuria anche Franco Forte, direttore de Il Giallo Mondadori, e Simonetta Salvetti, direttrice del Festival e responsabile dei Servizi culturali del comune di Cattolica. Gli appassionati del giallo avranno tempo fino al 6 maggio per inviare i loro elaborati secondo le indicazioni del bando disponibili sul sito www.mystfest.com e sui canali social del MystFest. Il racconto vincitore sarà proclamato, assieme al primo classificato del Premio Alberto Tedeschi 2022, a conclusione della manifestazione, che si terrà a Cattolica dal 13 al 19 giugno. In quell'occasione saranno assegnati anche il Premio Andrea G.Pinketts e il Premio Alan D.Altieri.