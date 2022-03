Tornano a salire i contagi Covid, l'appello dell'assessore riminese Gianfreda 'vaccinatevi'

Attualità

| 12:33 - 16 Marzo 2022

Mentre l'attenzione sul Coronavirus tende ad abbassarsi, non scende di contro l'effettivo numero dei contagi. L'assessore alle Politiche per la Salute del Comune di Rimini Kristian Gianfreda in una nota stampa invita a tenere alta la guardia. Nel messaggio viene evidenziato che parlare meno di covid, per le tragiche notizie sulla guerra e per una "stanchezza" generale nell'affrontare ancora le parole "tamponi, quarantene, contagi e ricoveri", non significa che il nemico non sia ancora tra noi. "Questo però non vuol dire che il virus non ci sia più, sia improvvisamente scomparso da un giorno all’altro" dice Gianfreda che affermando di non voler fare allarmismo, segnala comunque che "dobbiamo ancora fare i conti con una situazione in cui è necessario fare attenzione e mantenere tutti gli accorgimenti del caso per limitare la propagazione del virus e un ulteriore rialzo dei contagi".



"Gli stessi medici e coloro che lavorano negli ospedali parlano di una situazione ancora sotto controllo, non preoccupante, grazie anche alla buona copertura vaccinale della popolazione che sta evitando all’infezione di prendere forme particolarmente aggressive. Il senso di responsabilità dei cittadini, dati alla mano, ha prevalso sulle titubanze e sulle idee antiscientifiche, permettendo al nostro Paese di uscire gradualmente da una situazione di emergenza e di tornare pian piano alla normalità." Elogiando il lavoro del personale sanitario l'assessore Gianfreda evidenzia che "L’hub vaccinale di Rimini sulla consolare per San Marino, da quando è operativo, non ha mai interrotto, nemmeno per un secondo, la sua attività, continuando a somministrare le dosi. Da febbraio, tra i vaccini a disposizione, si è aggiunto anche il Novavax, un vaccino pensato per le persone maggiorenni ancora non vaccinate, la cui percentuale, seppur irrisoria se paragonata a quella delle persone vaccinate, continua a essere troppo alta. Considerando tutto quello che si è verificato dal 2020, è incomprensibile pensare che ci sia ancora chi non voglia fare la propria parte in questa fase, rinunciando di contribuire alla salvaguardia della salute pubblica. Il mio" conclude l'assessore "è un appello alla responsabilità, perché il virus, purtroppo, ancora c’è. Far finta che sia acqua passata, in questo momento, a ridosso delle stagioni più calde, sarebbe un errore. Dunque avanti con cautela, fiducia e... non smettiamo di vaccinarci."