| 12:06 - 16 Marzo 2022

Schedina del 10eLotto.

Il concorso del 10eLotto di martedì 15 marzo premia l’Emilia Romagna con vincite per 80mila euro: come riporta Agipronews, si festeggia a Bologna dove è stato realizzato un 9 Oro da 50mila euro. A Santarcangelo di Romagna è stato centrato un 8 Oro da 30mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 27,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 773 milioni dall'inizio dell'anno.