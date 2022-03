Bellezza: qual è il modo corretto di usare la crema depilatoria?

Attualità

| 12:04 - 16 Marzo 2022

La depilazione femminile è un argomento molto attuale in vista dell'estate, poiché sono molte le persone che si chiedono qual è il metodo migliore per rimuovere il pelo. Se non hai abbastanza tempo per la ceretta e il rasoio irrita la tua pelle, la crema depilatoria è esattamente la soluzione che fa al caso tuo, perché si tratta di una gradevole via di mezzo indolore e rapida da eseguire.



Per compiere al meglio questa operazione senza fare errori e favorire una ricrescita più lenta, ti suggeriamo alcuni passaggi essenziali per far rendere al meglio il prodotto e usarlo correttamente.



Scegli un prodotto affidabile



Il primo passo da compiere prima di procedere con la depilazione femminile è scegliere la crema migliore in base alle proprie esigenze. Affidati quindi a un brand leader nel settore, testato dermatologicamente nel tempo e capace di rispettare la pelle. Valuta anche la formulazione a seconda del tuo tipo di epidermide, quindi se è più secca opta per una texture ricca e corposa, mentre se è più grassa elimina le sostanze oleose. In ogni caso scegli una versione idratante, in grado di lasciare la pelle morbida e dalla profumazione gradevole.



Stendi la crema con precisione



Una volta acquistato il prodotto giusto, stendi la crema in uno strato compatto sulla dona da depilare, facendo attenzione a non lasciare fuori nemmeno un centimetro per ottenere l'effetto ottimale. Puoi aiutarti con una spatola in grado di eliminare gli eccessi e distribuire al meglio la sostanza sulle gambe, le braccia e il viso.



Lascia agire la crema il tempo necessario



Ogni crema presenta un tempo di posa variabile che solitamente non eccede i 15 minuti. Pertanto, non rimuovete il prodotto prima che questa non abbia fatto effetto del tutto, tranne che se avvertite una sensazione di prurito e bruciore che potrebbe essere indice di una qualche allergia ai componenti presenti all'interno.



Rimuovi il prodotto con cura



Trascorso il tempo indicato sulla confezione, potrai procedere alla rimozione della crema utilizzando sempre la stessa spatola oppure un guanto di crine che consente di eseguire contemporaneamente uno scrub accurato e di rimuovere interamente il pelo. In alternativa, potete utilizzare il getto della doccia per togliere dalla pelle ogni traccia del prodotto e valutare se la pelle è effettivamente liscia come desiderate. L'essenziale è eliminare del tutto la formulazione con un detergente delicato, per evitare che la pelle si irriti.



Procedi con un buon gel idratante e lenitivo



Se la pelle appare arrossata, utilizzare un gel lenitivo all'aloe potrebbe rivelarsi la soluzione vincente, poiché si tratta di una sostanza dalle proprietà altamente antinfiammatorie ideale per situazioni di questo genere.



Anche se la pelle sembra aver reagito correttamente, il consiglio è passare comunque una formula idratante oppure un apposito siero per ritardare la ricrescita del pelo, così da dover pensare alla prossima depilazione con un po' più di calma.



Se seguirai questi semplici suggerimenti otterrai una depilazione perfetta a prova di carezza.