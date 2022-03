Volley B, Titan Services a Pesaro cerca altri punti salvezza

Sport

Rimini

| 11:13 - 16 Marzo 2022

Altro impegno importante per la Titan Services di coach Stefano Mascetti. Rondelli e compagni rendono visita alla Montesi Pesaro, terza in classifica e battuta giusto un mese fa nel recupero della partita d’andata. Da allora i marchgiani hanno perso un po’ il filo del loro gioco e sono scivolati fuori dalla zona play-off. La Titan Services, dal canto suo, continua a raggranellare punti e oggi ne ha dieci di vantaggio sulla zona retrocessione, con sette partite ancora da giocare (due di stagione regolare e cinque recuperi). Ma il Volley Potentino Macerata, terzultimo, ne ha ancora nove da disputare e dunque la faccenda è ben lungi dall’essere chiusa. Arbitrano Emanuele Renzi (1°) ed Eleonora Candeloro (2°).

“Pesaro avrà il coltello fra i denti e la palestra nella quale si gioca, bassa e stretta, rende loro un certo vantaggio. – Spiega Stefano Mascetti. – Anche la palla è diversa da quella che usiamo noi. Sono piccole cose ma possono fare la differenza. Loro sono sempre stati una squadra aggressiva ma nelle ultime partite sono diventati più “normali”. Noi conosciamo la nostra forza e sappiamo di poter giocare una buona partita. I ragazzi stanno bene dal punto di vista mentale e, secondo me, possiamo ancora migliorare nel rendimento di ogni nostro singolo giocatore”. A parte Benvenuti e Lazzarini che non rientreranno più fino a fine stagione, non ci sarà Stefanelli mentre tutti gli altri sono abili e arruolati.

Classifica serie B maschile. Paoloni Macerata 37, Bontempi Casa Collemarino 35, Montesi Pesaro 33, Volley 79 Civitanova Marche 29, Novavolley Loreto 28, Titan Services San Marino 22, La Nef Osimo 22, Ventil System San Giovanni in Marignano 20, Sabini Falconara Marittima 20, Volley Potentino Macerata 12, Iseini Alba Adriatica 6, Romagna Banca Bellaria 6.

Prossima partita. Montesi Pesaro - Titan Services, sabato 19 marzo ore 18 a Pesaro (valida per la 21esima giornata di campionato).

Recuperi.

Novavolley Loreto – Titan Services (martedì 22 marzo alle 21 a Loreto).

La Nef Osimo – Titan Services (sabato 2 aprile ore 17.30 a Osimo).

Titan Services – Romagna Banca Bellaria (sabato 9 aprile ore 18.30 a Serravalle).

Volley Potentino Macerata – Titan Services (sabato 23 aprile alle 18 a Potenza Picena).

Titan Services – Ventil System San Giovanni in Marignano (sabato 30 aprile alle 18 a Serravalle).