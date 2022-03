Rimini, pugni e calci alla porta della ex nonostante il divieto di avvicinamento, arrestato 40enne

Cronaca

Rimini

| 11:01 - 16 Marzo 2022

Immagine di repertorio.

Nonostante un divieto di avvicinamento e una denuncia per maltrattamenti in famiglia risalenti a gennaio, si è presentato sotto casa della ex a Rimini completamente ubriaco. Un 40enne albanese è stato arrestato dalla Polizia sabato sera. L'uomo aveva il divieto di avvicinarsi a tutti i luoghi frequentati dalla ex moglie, compresa l'abitazione. Il 40enne si era invece recato alla casa dopo aver tempestato la donna di messaggi e telefonate minatorie. Una volta all'ingresso ha iniziato a prendere a calci e pugni la porta. La ex, che l'aveva invitato ad andarsene senza successo, ha chiamato il 112. All'arrivo della Polizia, l'uomo era ancora davanti alla porta senza alcuna intenzione di andare via. Arresato, deve rispondere di violazione del divieto di avvicinamento.