Calcio D, Sasso Marconi: esonerato il tecnico Luigi Della Rocca. Arriva Mattia Gori

Sport

Rimini

| 10:38 - 16 Marzo 2022

Salta ancora una panchina in Serie D. Il Sasso Marconi ha infatti deciso di sollevare dal proprio incarico l'allenatore delal prima squadra Luigi Della Rocca, ex giocatore anche del Rimini Calcio e del Bologna Il club ha deciso di affidare la panchina a Mattia Gori, ex mister della Correggese, che ieri pomeriggio di martedì ha diretto il suo primo allenamento. La squadra emililiana è al sest'ultimo posto in classifica con 27 punti, a cinque lunghezze dalla salvezza diretta (Fanfulla, che ha una partita in meno).