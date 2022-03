Nuoto, due atleti riminesi del Garden qualificati ai campionati italiani

Sport

Rimini

| 10:13 - 16 Marzo 2022

Giorgia Genghini - nella gallery Lorenzo Boga.

Dopo tanti anni di lavoro da parte delle dirigenza e dei tecnici sociali, quest'anno per la priva volta la sezione nuoto della Polisportiva Garden Rimini schiererà due atleti ai blocchi di partenza ai Campionati Italiani giovanili che si terranno alla fine del mese di marzo a Riccione. I tempi limite per l'accesso all'ambita manifestazione Nazionale sono stati ottenuti dall'ondina Giorgia Genghini (classe 2007) nei 50 dorso, 50-100 farfalla e da Lorenzo Boga (2004) nei 200 dorso durante le finali dei Campionati Regionali andati in onda presso lo stadio del nuoto di Riccione.

"Quest'anno stiamo concretizzando gli sforzi fatti nelle ultime stagioni: nonostante i periodi di chiusura degli impianti, la nostra dirigenza ha sempre dato il privilegio ai nostri atleti di allenarsi in tutta tranquillità garantendo spazi e supporto tecnico. I ragazzi hanno creato un bel gruppo e questo gli ha consentito di allenarsi senza patemi dandoci queste belle soddisfazioni" dichiarano Gianlorenzo Parmigiani e Davide Delucca tecnici della prima squadra.

Non solo questi risultati hanno inorgoglito tutto l'ambiente natatorio di via Euterpe, ma anche le tante prestazioni cronometriche dei componenti delle varie categorie: tra gli esordienti eccellenti prove di Giulia Dogoter classe 2012 nel delfino, stile libero e misti che sottolineano la sua versatilità, di Sveva Righetti 2013, Pierfrancesco Rinaldi 2011 e Riccardo Zanotti 2011 tra gli Esordienti B, Federico Ferraro 2010 e Thomas Oldani 2010 con Maria Vittoria Tomassini 2011 e Linda Anelli 2011 tra gli Esordienti A.

Una citazione particolare per gli esordienti che hanno affrontato per la prima volta una delle gare più difficili del panorama natatorio, i 200 farfalla: Liam Casini 2010, Francesco Maria Luciani 2009, Filippo Nanni 2010, Ginevra Righetti 2011 e Viola Biagini 2010.

Non da meno i "categoria" che hanno disputato le finali negli ultimi due fine settimana vincendo la medaglia d'oro di Campione Regionale con Lorenzo Boga nei 200 dorso in 2'03"30 che rappresenta il Nuovo Record Sociale Assoluto.

Nel dettaglio le migliori prestazioni tra i primi 10 in regione:

Giorgia Genghini 4° nei 100 mx in 1'08"26- 9° nei 50 fa in 31"07-2° nei 50 dr in 30"14- 5° nei 100 dr in 1'07"99- 5° nei 100 fa in 1'05"61, Francesca Zanni 9° nei 50 sl in 26"96, Sara Crociani 7° nei 400 sl in 4'39"05, Lorenzo Boga 3° nei 100 dr in 57"60-5° nei 50 dr in 27"22 – 3° 50 sl 24"40, Lorenzo Tommassini 5° nei 100 sl in 57"02- 4° nei 200 sl in 2'05"65-5° 100 rana 1'13"20, Giovanni Rinaldi 6° nei 100 mx in 1'01"16-6° nei 1500 sl in 16'57"70-4° nei 200 fa 2'07"54, Cristian Piccininni 6° nei 200 dr in2'27"62-4° nei 1500 sl in 17?42"92-4°nei 400 sl in 4'33"44, Lorenzo Leonardi 9° nei 200 sl in 2'05"02-8°nei 400 sl in 4'25"97, Andrea Battelli 8°nei 400 sl 4'18"96, Yangkun Jin 3° nei 100 dr in 1'05"74, Enea Ulqinaku 6° nei 200 rn in 2'27"89, Lorenzo De Flavis 9° nei 100 fa in 1'03"63.

Una particolarissima citazione per il "Capitano" della squadra Davide Spinelli studente della facoltà di Scienze Motorie che ha stampato il nuovo record Sociale assoluto nei 100 sl in 51"73.