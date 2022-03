Rimini, 'direzione sud Ravenna' sul cartello delle deviazioni. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 09:53 - 16 Marzo 2022

Il cartello su via Montescudo.

Un cartello stradale su via Montescudo con una indicazione non corretta. La segnalazione arriva da un nostro lettore al numero 347 8809485. Sul cartello c'è scritto "direzione sud Ravenna".

"Da via Montescudo. Domani partono ufficialmente i lavori per la rotonda." scrive il nostro lettore "Il cartello stradale però da indicazioni errate direzione sud Ravenna... In realtà direzione Nord Ravenna. Giusto per non indurre in errore gli automobilisti, camionisti."

