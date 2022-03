Poggio Torriana, dopo 30 anni di attività chiude la sala del bowling

Attualità

Poggio Torriana

| 08:34 - 16 Marzo 2022

Il bowling di Poggio Torriana.

Una istituzione per giovani e non solo nel cuore della Valmarecchia: il bowling La Carambola di Santo Marino a Poggio Torriana chiude dopo quasi 30 anni. A raccontare la decisione al Corriere Romagna è uno dei cinque soci Baldo Baldinini. La struttura ha risentito pesantemente delle chiusure imposte dalla pandemia, non riuscendo mai veramente a ripartire dopo questi difficili anni. La Carambola ha visto generazioni di famiglie passare serate tra compleanni, giochi e mangiate. Uno spazio di divertimento sano per tutti, lontano dalle "rotte" tipiche di Rimini o Riccione, piene di tanti locali dove passare le serate. Baldini racconta di aver provato ad affittare il locale, per continuare a mantenerne viva la tradizione, ma senza successo. Lui e gli altri soci hanno deciso di chiudere a malincuore e già ci si chiede su quale sarà l'attività che prenderà il posto del bowling. Baldinini racconta ancora di avere terminato di scrivere un libro che raccoglie 30 anni di divertimento attorno alla Carambola. Un testo che lui ancora non è pronto "emotivamente" per dare alle stampe, per "rimandare" ancora la fine di questa avventura.