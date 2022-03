San Marino, occhio alle truffe sulle carte di credito: diversi casi segnalati

Cronaca

Repubblica San Marino

| 07:53 - 16 Marzo 2022

Sms di tentata truffa provenienti dal mittente "BNK301". Dopo un periodo di "tregua" i sammarinesi hanno ricominciato a ricevere questi messaggi di phishing. Il testo è uno dei più classici "abbiamo notato un tentativo di pagamento con la sua carta la invitiamo a svolgere la procedura per bloccare immediatamente i pagamenti anomali" con un link da cliccare. Alla Brigata di Serravalle della Gendarmeria si sono presentate alcune persone per segnalare questi messaggi. Un cittadino ha sporto denuncia per truffa ed uso indebito di strumenti di pagamento. Altri due hanno segnalato telefonate di operatori sempre di "BNK301" che cercavano di ottenere informazioni come codici o pin personali per poi attuare delle truffe.

L'invito da parte della Gendarmeria è di ignorare completamente i messaggi arrivati da mittenti con cui non si è mai avuto a che fare.

"Gli “SMS phishing” non fanno parte altro che della frode informatica tramite cui i cyber malfattori" si legge nella nota della Gendarmeria "tentano di sottrarre alle vittime dati sensibili, facendosi credere dei mittenti affidabili.

Il Corpo della Gendarmeria resta a disposizione per ogni delucidazione in merito alla corrente circostanza, rammentando di comunicare anche gli eventuali tentativi agli Uffici e Comandi del Corpo preposti ad assistere i cittadini. Ovviamente è fondamentale non attivare autonomamente procedure di qualsiasi genere qualora si presentino sms sugli apparecchi mobili non consoni a quelli normalmente ricevuti.

Per segnalazioni urgenti contattare immediatamente la Centrale Operativa Interforze alle utenze d’emergenza 0549 – 888888 / 0549 888060 – oppure 112 (da telefono fisso)"