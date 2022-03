Lanciano una biglia di ferro contro il Tribunale: finestra in frantumi

Cronaca

| 22:35 - 15 Marzo 2022

L'ingresso del Tribunale di Rimini, foto di repertorio.

Lancia una biglia di ferro e manda in frantumi una finestra del Tribunale a Rimini. E' successo nel tardo pomeriggio di martedì 15 marzo intorno alle 18. La biglia ha distrutto la vetrata dell'aula del Giudice di Pace. Fortunatamente non si trovava nessuno nella stanza in quel momento. Il forte rumore di vetri infranti ha allertato le persone ancora presenti in Tribunale che hanno poi dato l'allarme alla vicina caserma dei Carabinieri. I militari hanno trovato la biglia e stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire al responsabile.