Rimini: autobus prende fuoco, attimi di paura in via Covignano

Cronaca

Rimini

| 22:24 - 15 Marzo 2022

L’intervento dei Vigili del fuoco.

Autobus in fiamme a Rimini. Paura questa sera, poco dopo le 20: un mezzo della Start Romagna ha preso fuoco durante la corsa, mentre stava percorrendo via Covignano all'altezza della chiesa di San Fortunato. A bordo solo il conducente, senza passeggeri, che allertato dal fumo è riuscito a lasciare il mezzo prima che le fiamme distruggessero il vano motore. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno chiuso la strada per consentire lo spegnimento del rogo e avviato accertamenti per ricostruire quanto accaduto.