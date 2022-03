San Marino dona mascherine e materiale sanitario all'Ucraina. Oltre 180 i profughi sul Titano

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:33 - 15 Marzo 2022



Tre bancali carichi di materiale sanitario sono stati portati quest’oggi dal personale del Centro Farmaceutico dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, al centro di raccolta di Rimini, dove ogni giorno partono i tir che trasportano gli aiuti destinati alla Repubblica Ucraina.



Il materiale donato dallo Stato di San Marino riguarda soprattutto dispositivi di protezione individuale (DPI), in particolare circa 36mila mascherine (tra chirurgiche e FFP2), quasi 600 litri tra gel igienizzante e soluzioni disinfettanti, schermi facciali e anche 200 maschere per ossigenoterapia.



L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle politiche di cooperazione e aiuti internazionali che la Repubblica di San Marino sostiene e supporta in accordo con gli organismi internazionali.



Sul fronte dell’accoglienza interna, sono attualmente oltre 180 i profughi provenienti dall’Ucraina e ospitati in Repubblica. Altri sono in arrivo, attesi nei prossimi giorni.