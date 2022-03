Rimini, tamponi ai profughi ucraini: pochi i positivi 

Attualità

Rimini

| 17:14 - 15 Marzo 2022

Foto di repertorio.

Da qualche giorno hanno superato il migliaio a Rimini i profughi ucraini arrivati sul territorio. L'Ausl, con la collaborazione degli hotel dove la gran parte sono ospitati, sta svolgendo tamponi a tappeto, e per ora si riscontra "una bassa positività" al Coronavirus. "Tutti coloro che arrivano nel nostro Paese attraverso i canali ufficiali sono sottoposti a tamponi rapidi prima di andare nei centri di accoglienza", spiega il direttore dell'Ausl Romagna Tiziano Carradori a margine di una conferenza stampa a Rimini.



Dall'autorità sanitaria si dicono "stupiti rispetto ad una situazione che descrive una bassa copertura vaccinale in Ucraina". E dunque non c'è alcun allarme di nuovi focolai dovuti agli arrivi. "Non abbiamo particolari preoccupazioni", assicura Carradori. Le vaccinazioni anti-Covid proseguono anche negli hotel dei profughi. "Allo stato attuale non mi sono state segnalate delle contrarietà a sottoporsi a vaccinazioni in un modo che fosse quantomeno significativo", precisa il direttore generale. Anche in Romagna, come nel resto del Paese, si è registrato negli ultimi giorni un aumento dei contagi, ma i ricoveri restano pressoché stazionari, e dunque Carradori si dice "cautamente ottimista", anche se "la parola fine non penso possa essere serenamente pronunciata", aggiunge. La "situazione in questo momento è sotto controllo", "non abbiamo segnali di allarme", gli fa eco il direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rimini Carlo Biagetti.