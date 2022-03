Un gelato solidale per l'Ucraina nel giorno della festa del papà 

Attualità

Un Gelato per l'Ucraina, sabato. E' stato scelto il giorno della festa del papà, per lanciare una campagna di raccolta fondi a sostegno della popolazione Ucraina colpita nelle ultime settimane dalla guerra. Il prossimo 19 marzo, tutte le gelaterie italiane che hanno aderito all'iniziativa ideata nel corso del Sigep di Rimini realizzeranno due gusti di gelato, uno giallo e uno blu come i colori della bandiera ucraina, e devolveranno le donazioni legate a questi due gusti a Emergency per aiutare e supportare la popolazione che, con il conflitto delle ultime settimane, è stata costretta ad abbandonare le proprie case. "È un piccolo gesto", precisa Gianfrancesco Cutelli, promotore dell'iniziativa, "non politico ma umano. Non vogliamo entrare nel merito dello scenario geopolitico e dare giudizi su chi abbia torto e chi ragione. Le guerre sono una perdita per l'umanità intera: sono famiglie lacerate, paesi distrutti, lutti quotidiani". La categoria dei gelatai ha deciso di mobilitarsi all'unisono e tra le adesioni quella di Tonka, la gelateria artigianale di Aprilia, con il suo patron Valerio Esposito. "Chi ci conosce - sottolinea Valerio Esposito - sa che noi da sempre prestiamo attenzione al risvolto etico del nostro lavoro, partendo dalla selezione delle materie prime. Così quando Gianfrancesco Cutelli ci ha proposto di aderire a questa iniziativa abbiamo accettato con gioia. Noi siamo convinti che il gelato deve essere un piacere per tutti, fino all'ultimo. Devolvere quindi i soldi dell'acquisto del gelato in beneficienza lo rende ancora più dolce". In occasione di "Un Gelato Per l'Ucraina" Tonka dedicherà quindi un'intera vetrina ai due gusti realizzati ad hoc per l'iniziativa. Quello blu sarà un gelato allo yogurt di pecora, locale e rigorosamente a km0, tinto di blu grazie all'infusione del Butterfly Pea Flower. Il gusto giallo sarà invece un must di Tonka: il gelato al mango.