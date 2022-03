Le telecamere di Rai Uno tornano a Rimini per raccontare le eccellenze storico culturali

Attualità

Rimini

| 16:15 - 15 Marzo 2022

Piazza Cavour di Rimini.

Le telecamere Rai tornano a Rimini con "Paese che vai..luoghi, detti, comuni", programma di Livio Leonardi in onda ogni domenica, dalle 9.40 alle 10.30, su Rai Uno.

Partendo da piazza Cavour, Leonardi condurrà il suo pubblico sulle tracce dello splendore della città durante il governo della nobile famiglia Malatesta. Con la consueta capacità di far rivivere il passato, immergerà il proprio racconto nella storia di Rimini, e si addentrerà tra le mura di antichi manieri e imponenti edifici religiosi. In particolar modo la puntata racconterà due eccellenze culturali della città, Castel Sismondo e il Tempio Malatestiano.