| 16:03 - 15 Marzo 2022

Un undici del Rimini (foto Venturini).



Il Rimini FC rende noto che la gara Rimini - Mezzolara è stata ufficialmente anticipata e si giocherà sabato 26 marzo con inizio alle ore 15:00: questo per preparare al meglio la partita del mercoledì che vedrà la squadra di Gaburro di scena sul campo dell'Aglianese. Domenica 20 il campionato di serie D osserva un turno di stop per il torneo di Viareggio in cui è in gara la Rappresentativa di serie D.