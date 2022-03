Riapre l’ufficio anagrafe nel cuore del centro storico di Rimini

Attualità

La sede in Corso D’Augusto 150.

Riaperta la delegazione anagrafica in Corso D’Augusto 150 a Rimini. Lo sportello è operativo per certificati, autentiche di copia e firma, carte d’identità elettronica, pratiche di residenza. L’accesso è libero, senza prenotazione, con lo stesso orario degli altri uffici anagrafe (di via Caduti di Marzabotto, di Viserba e di Miramare), ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12, il martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle ore 14 alle 16.



Con l’occasione si ricorda che le certificazioni anagrafiche sono disponibili anche in alcune tabaccherie del territorio. L’innovativo servizio è partito grazie a una convenzione siglata tra il Comune di Rimini e la FIT, Federazione Italiana Tabaccai. Un progetto realizzato con la collaborazione di “Novares”, società del gruppo FIT che sta coinvolgendo in via sperimentale 13 tabaccherie, dislocate nelle varie aree del territorio, a copertura dell’intero Comune (l’elenco dei servizi e delle tabaccherie abilitate.).