Profughi ucraina: in arrivo pesce fresco, i pasti sono offerti in hotel

Attualità

Rimini

| 07:52 - 16 Marzo 2022

Nella foto quando viene servito il piatto.

Ieri mattina (15 marzo) il Consorzio per la Gestione della Pesca dei Molluschi di Rimini, in collaborazione con la Croce Rossa locale, ha consegnato 40 kg di vongole fresche ad alcune strutture che si stanno occupando dell'accoglienza profughi, tra cui l'hotel Piccari di Rivazzura, che si trova in questo momento in autogestione e sta accogliendo circa ottanta persone in fuga dall'Ucraina.

Un bellissimo gesto di solidarietà da parte del consorzio nonostante l'emergenza pescherecci dovuta al caro carburante, che in quest'ultimo periodo sta colpendo enormente tutto il settore.