Ucraina, sindaco Coriano: "dare soldi alle famiglie che accolgono profughi"

Attualità

Ancona

| 14:28 - 15 Marzo 2022

L'incontro di lunedì 14 marzo.



Coriano chiede al governo di destinare urgentemente risorse alle famiglie che accolgono profughi ucraini. Le parole del sindaco Domenica Spinelli arrivano a margine di un secondo incontro con la comunità ucraina del territorio e i cittadini corianesi, occasione anche per la distribuzione di un vademecum con le indicazioni per l'accoglienza dei profughi. “E’ una situazione in continuo divenire – ha detto il sindaco Spinelli – che non dipende dal singolo Comune ma dalle disposizioni che arrivano dagli organi centrali. Ritengo che sia necessario muoverci nella direzione di conoscere con maggiore precisione quanti siano gli ucraini arrivati sul nostro territorio per avere un’idea precisa di come organizzarci". Il sindaco ha chiesto appunto un "decreto urgente che possa destinare delle risorse direttamente alle famiglie che accolgono", a seguito di "molte domande rivolte dai partecipanti all'incontro sulla possibilità di avere un sostegno economico per sostenere i costi dell’accoglienza".



Tornando all'incontro di ieri (lunedì 14 marzo), il sindaco Spinelli e l'assessore Boschetti hanno illustrato le ultime indicazioni aggiornate e fornite dalla Prefettura e dall’Ausl. Particolare attenzione sui bambini ucraini e soprattutto su come integrarli nella vita di tutti i giorni fra scuola, attività multidisciplinari, conoscenza della lingua. Imprescindibili i dati ufficiali: ad oggi a Coriano sono giunti 9 bambini e 11 adulti regolarmente accertati, ma ce ne sono probabilmente di più ancora non “tracciati”.



Intenzione dell'amministrazione, assieme alle associazioni del territorio, è infine organizzare

occasioni di socializzazione per i bambini ucraini.