Rimini, nel 2021 quattro donne molestate sul posto di lavoro

Rimini

| 14:09 - 15 Marzo 2022

Nel corso del 2021 si sono rivolti, all'ufficio del consigliere di parità della provincia di Rimini, 34 donne (quasi un terzo per maternità e conciliazione) e 4 uomini, secondo quanto emerge dalle relazione annuale curata dallo stesso consigliere, Adriana Ventura. Dieci donne appartengono alla fascia 30-40 anni. Quattro i casi di donne vittime di violenze e molestie nei luoghi di lavoro: uno di questi casi è oggetto di un'azione giudiziaria, un altro si è concluso con l'inserimento al lavoro della vittima.



Una criticità rilevata dal consigliere riguarda le donne in maternità: sono infatti in aumento, nel territorio riminese, i casi di donne che al rientro dalla maternità trovano un ambiente ostile o costrette a fare lavori sempre più marginali: questo perché, una volta esaurito il congedo, la lavoratrice non viene reintegrata nel precedente incarico (ricoperto da un'altra persona), ma è costretta a lavori di più bassa professionalità e generici. "Non mancano gli inviti garbati a dimettersi, magari con piccole offerte di denaro - spiega Ventura - proposta che diventa sempre più minacciosa nei casi di rifiuto, sino al verificarsi di vere e proprie azioni di mobbing da parte dei superiori, a cui spesso, si aggiunge il contributo velenoso di qualche collega, desideroso di compiacere la direzione o animato da invidia o spirito di convenienza".



In generale, rileva la relazione, il divario di genere si è ulteriormente allargato con la pandemia: "La disoccupazione femminile cresce e per le donne rientrare nel mondo del lavoro appare più complesso. Calano le assunzioni di donne in ruoli di leadership, mentre i carichi di cura, aumentati nel corso della pandemia, spettano in gran parte alle donne, nonostante i padri abbiano aumentato il tempo dedicato all’assistenza all’infanzia. In media le donne continuano a svolgere un doppio turno più ampio in termini di tempo e con conseguente riduzione dell’orario di lavoro, con la conseguenza che si verifica una maggiore incidenza di abbandono della forza lavoro femminile". Las peranza, evidenzia Ventura, è che il pnrr - una parte di risorse sono finalizzate a migliorare del 4% l'occupazione femminile entro il 2026 - possa permettere "di recuperare il tempo perduto", anche se queste misure "sembrano ancora troppo ancorate allo schema culturale consolidato, per cui alla donna, e solo a lei, sono affidati i carichi di cura", cioè le pratiche di cura in ambiente domestico di bambini, anziani e disabili.