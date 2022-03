Avere Internet in casa: quali sono le tecnologie disponibili?

Attualità

15 Marzo 2022

Disporre di una connessione ad Internet è ormai diventato fondamentale: tantissime operazioni di vita quotidiana vengono compiute online e chi non ha una buona connessione domestica rischia di ritrovarsi a fronteggiare dei problemi non da poco, anche dal punto di vista lavorativo.



Fortunatamente, oggi non bisogna affatto spendere tanto per procurarsi una connessione performante, ma quali sono le diverse tecnologie tra cui si può scegliere? Non tutti i consumatori sono informati a questo riguardo, di conseguenza è assolutamente opportuno fare chiarezza.



Tralasciando la tecnologia ADSL, la quale è da considerarsi ormai obsoleta, oggi le alternative per l’utente privato sono fondamentalmente 3, come peraltro confermato nella pagina offerte Internet casa del noto comparatore Salvaconto: FTTH, FTTC ed FWA. Scopriamo cosa le contraddistingue.



Fiber to The Home, ovvero la fibra ottica “pura”



FTTH è acronimo di Fiber to The Home, ed è la tecnologia corrispondente alla fibra ottica propriamente intesa.



I cavi in fibra ottica hanno rappresentato un grande progresso rispetto ai cosiddetti “doppini”, ovvero i cavi in rame precedentemente adoperati per le connessioni di tipo ADSL: grazie all’impiego di speciali materiali polimerici, infatti, essi sono in grado di far viaggiare i dati in modo estremamente più rapido, rendendo così le connessioni molto più performanti.



Questo tipo di fibra, la Fiber to The Home appunto, prevede che l’intero cablaggio sia realizzato in fibra ottica, anche quello terminale che giunge all’interno dell’abitazione collegandola con il più vicino armadio stradale.



Fiber To The Cabinet, la fibra ottica che raggiunge il più vicino armadio stradale



La fibra FTTC è la cosiddetta Fiber To The Cabinet, una variante leggermente diversa rispetto alla FTTH.



Anche in questo caso sono utilizzati i cavi in fibra, tuttavia nell’ultimo tratto, quello che collega il più vicino armadio stradale con l’abitazione, si utilizzano le infrastrutture precedentemente presenti, ovvero i cavi in rame.



Il fatto che l’ultimo tratto sia realizzato con i classici doppini non incide in maniera rilevante sulle performance della connessione, tuttavia, tra FTTH ed FTTC, la prima è senz’altro preferibile.



Fixed Wireless Access, soluzione mista di fibra ottica e frequenze radio per alte performance o per zone non coperte



Con l’acronimo FWA si fa riferimento a Fixed Wireless Access, sistema di trasmissione dei dati che prevede una soluzione mista: da un lato il cablaggio in fibra ottica e dall’altro il ricorso a frequenze radio.



In questa tecnologia, i cavi in fibra ottica raggiungono un’antenna radio base, la quale trasmette poi tramite onde radio alla zona circostante.



Questa soluzione sa garantire performance superiori rispetto a quelle della fibra ottica semplice, ed è peraltro particolarmente indicata per servire le abitazioni che sorgono in luoghi non coperti dal cablaggio in fibra ottica, magari perché caratteristiche territoriali e strutturali renderebbero difficoltoso il collegamento cablato.



Tutte alternative di buona qualità



Sono queste, dunque, le diverse alternative che si presentano al consumatore desideroso di procurarsi una buona connessione ad Internet per la propria casa.



A livello generale si può senz’altro affermare che tutte le connessioni di ultima generazione sono più che affidabili e anche quelle tecnicamente meno potenti, come la FTTC, consentono di svolgere senza problemi tutte le attività eseguibili online, anche quelle che richiedono una fluidità di connessione assolutamente perfetta.