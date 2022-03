Rimini, alla marcia della legalità anche il comune di Bellaria

Attualità

Rimini

| 13:12 - 15 Marzo 2022

Dall'Arco d'Augusto partirà "La marcia della legalità".

Lunedì 21 marzo si celebrerà la 27^ Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, ricorrenza annuale di sensibilizzazione e mobilitazione in ricordo delle vittime delle mafie in Italia e nel mondo; organizzata a partire dal 1996 dalla rete di associazioni Libera, nel marzo del 2017 è stata riconosciuta dallo Stato italiano assumendo, appunto, l'attuale denominazione di "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie".



Per l’occasione, l’Osservatorio sulla criminalità organizzata della Provincia di Rimini di cui il Comune di Bellaria Igea Marina è Ente capofila e segreteria organizzativa, in collaborazione con il Comune di Rimini, il Coordinamento provinciale di Libera, l’Istituto Molari e la Banda Giovanile Città di Rimini, promuove la "Marcia della legalità”.



Il programma prevede ritrovo e partenza dall’Arco d'Augusto, in centro a Rimini, con un corteo che si snoderà lungo il corso sino a piazza Cavour. Qui, dopo i saluti istituzionali, verranno declamati tutti i nomi delle vite spezzate per mano della malavita organizzata in Italia: tra coloro che saliranno sul palco prestando la propria voce all’iniziativa, anche il Sindaco Filippo Giorgetti, il quale sarà presente insieme a una rappresentanza della Giunta comunale di Bellaria Igea Marina.



Al corteo e alla cerimonia, prenderanno parte anche i ragazzi delle scuole, compresi gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado "Alfredo Panzini”, nel contesto di un percorso di approfondimento sul tema della legalità condotto in aula nelle ultime settimane; attività che proseguirà con ulteriori momenti di studio e sensibilizzazione all'interno delle classi anche successivamente alla “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie".