Volley D femminile: la Beach & Park piega 3-0 il Riccione

Linda Ricciotti.

Finalmente una bella vittoria per 3- 0 per la Beach & Park San Marino che, nel recupero della 11esima giornata di campionato, contro il Riccione, conquista la sua seconda vittoria e sale a 5 punti in classifica.

“Abbiamo trovato un buon ritmo in battuta e sbagliato poco. Le ragazze sono state bravissime a sacrificarsi in difesa e tutte queste cose hanno fatto la differenza. – Ha spiegato coach Wilson Renzi a fine partita. - Nei primi due set siamo state sempre sopra e abbiamo portato a casa i parziali con tranquillità. Nel terzo, sul 14/8 qualcosa si è inceppato così le avversarie si sono avvicinate nel punteggio (19/17) ma poi Rebecca Filippi ha trovato una buona serie in battuta e Linda Ricciotti da posto 4 ha attaccato molto bene. Ma direi che tutte le ragazze sono state brave. Nelle ultime due partite, giocate prima di questa, si vedeva che la squadra aveva trovato una maggiore costanza e oggi, con un avversario meno forte di Forlimpopoli e Teodora, è arrivata una vittoria meritata. Sabato prossimo ospiteremo Santarcangelo, una squadra forte fisicamente, con giocatrici giovani e con buon potenziale. Per batterle dovremo metterle in difficoltà con la battuta e tenere alto il ritmo partita. Mancherà Rebecca Filippi e non so se potrò schierare l’altra schiacciatrice Rebecca Renzi che era in panchina anche contro il Riccione ma viene da un problema fisico non completamente risolto”.

Beach & Park. Tura 18, Ricciotti 20, Filippi 11, Esposito 4, Bernardi 2, Menicucci, Rossi, Pasolini (L). N.E: Renzi, Valentini. All. Wilson Renzi.

Classifica. Forlimpopoli 42, Athena Rimini 33, Portuali Ravenna 30, Teodora Ravenna 29, Junior Coriano 22, Volley Team San Giuliano 18, Santarcangelo 11, Libertas Forlì 11, Volley Riccione City Volley 8, Villa Verucchio 7, Beach & Park San Marino 5.

Prossima partita. Beach & Park San Marino – Idea Volley Santarcangelo. Sabato 19 marzo ore 18.30 a Serravalle (21esima giornata di campionato).

Recuperi.

Beach & Park - Volley Team Rimini (sabato 2 aprile ore 18.30 a Serravalle recupero gironata 12).

Libertas Forlì – Beach & Park San Marino (mercoledì 6 aprile ore 21 a Forlì, recupero giornata 13).

Beach & Park San Marino – Athena Rimini (giovedì 14 aprile ore 20.45 a Serravalle, recupero giornata 16).

Beach & Park San Marino - Portuali Ravenna (sabato 23 aprile ore 18.30 a Serravalle, recupero giornata 14).

Junior Coriano - Beach & Park San Marino (sabato 30 aprile ore 20 a Coriano, recupero giornata 15).