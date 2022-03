Rimini, più assunzioni nel trimestre marzo-maggio rispetto a un anno fa. Ma meno under 30

Attualità

Rimini

| 12:59 - 15 Marzo 2022

Foto di repertorio.



Le assunzioni previste nelle province di Forlì-Cesena e Rimini per il trimestre marzo-maggio 2022 sono 20.560, secondo Excelsior Informa, il Bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi, realizzato da Unioncamere, Anpal e dalle Camere di commercio italiane. Il trimestre in corso ed il mese di marzo registrano una maggior previsione di entrate rispetto allo stesso periodo del 2021.



FOCUS PROVINCIA DI RIMINI L’indagine rileva 2.800 entrate previste nel mese di marzo e 11.130 nel trimestre marzo-maggio 2022, con una variazione sull’analogo periodo del 2021 di +4.410 entrate previste (+ 1.090 rispetto al solo marzo 2021).

previsti per le entrate nel mese di marzo riguardano per l’87% lavoratori dipendenti (tempo determinato, indeterminato, apprendisti, altri alle dipendenze) con 1 punto percentuali in più rispetto al periodo precedente; il restante 13% è riferito a lavoratori con forme contrattuali diverse (collaboratori, in somministrazione, altri non alle dipendenze).Lenel mese di marzo e nel trimestre fino a maggio 2022, ammontano rispettivamente a: 1.060 e 4.700 per i servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici (ripresa delle Fiere e avvio delle attività stagionali nel periodo della Pasqua); 350 e 1.330 nel Commercio; 260 e 990 per i servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone; 240 e 1.290 per i servizi alle persone; 210 e 540 per le costruzioni (unico tra i primi 5 settori in calo).Le previsioni di assunzioni per i giovani con meno di 30 anni riguardano il 25% dei casi (-1%), mentre il 9% delle entrate previste è destinato a personale laureato (-3% rispetto a febbraio). Il 15% delle assunzioni programmate riguarda dirigenti, specialisti e tecnici (-2%, ancora lontano dalla media Italia del 21%, anch’essa in calo di 2 punti percentuali).In 37 casi su 100 (stabili) le imprese prevedono difficoltà a trovare i profili desiderati, specialmente, anche per questo territorio, nelle aree della logistica (49,3% circa).