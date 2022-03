Fogne bianche, a Riccione partono i lavori per prevenire allagamenti con forti piogge

| 12:49 - 15 Marzo 2022



Iniziano domani (mercoledì 16 marzo) a Riccione, da viale Aretino tra i viali Verdi e Boito, i lavori di realizzazione di tratti di fognatura bianca. A seguire saranno interessati viale Veneto (tra viale Gardone e Pavia), viale Saffi (tra viale Diaz e Panoramica) e il piazzale Kennedy.



L'intervento rientra nell'investimento complessivo che l'amministrazione comunale ha stanziato di 300 mila euro per la manutenzione straordinaria della fognatura bianca. Al termine della manutenzione straordinaria sulle fogne bianche si procederà alla riasfaltatura. "Gli uffici del settore Lavori Pubblici del Comune di Riccione, hanno eseguito un'analisi delle priorità per quanto riguarda gli interventi sulle fogne bianche.- ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. Andremo quindi ad agire sulla portata idrica della rete per risolvere problematiche estremamente avvertite dai residenti soprattutto in coincidenza di piogge abbondanti. In questo senso i lavori in piazzale Kennedy saranno sicuramente risolutivi".