Dentisti riminesi 'riaccendono il sorriso' di due bimbe ucraine

Attualità

Rimini

| 11:51 - 15 Marzo 2022

Le bimbe curate e i dentisti.

Due bambine ucraine da poco arrivate, curate da due dentisti riminesi. Zeinta di Borg ha chiesto al socio Dentalcoop di sostenere le cure odontoiatriche per le due piccole. Lunedì 14 marzo il dottor odontoiatra Federico Colli e la dottoressa pedodontista Alessia Pinto hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro competenza, per una prima visita per valutare l’intervento che verrà svolto nei prossimi giorni.



"Zeinta di Borg ringrazia la Dentalcoop ed i dottori per la disponibilità e soprattutto per aver riacceso un sorriso!" dice l'associazione che è impegnata in una raccolta di beni di prima necessità da destinare a famiglie ucraine in difficoltà.



Da lunedì 14 è attivo presso la sede di Zeinta di Borg in via Covignano 26 un centro di raccolta. Queste le necessità: acqua, cibo in scatola, biscotti, crakers, disinfettanti, bicchieri, posate e piatti monouso, rotoloni carta, assorbenti donna e pannolini bimbi di varie misure, latte a lunga conservazione, omogeneizzati, coperte, abbigliamento solo invernale e scarpe.



"Questo vuole essere un gesto di vicinanza a chi in questo momento è in forte difficoltà, per colpa di un attacco vigliacco che non distingue tra militari e civili! L’Associazione Zeinta di Borg è e sarà dalla parte dei più deboli”