Incendio nel negozio di alimentari alle Celle di Rimini

Cronaca

Rimini

| 11:04 - 15 Marzo 2022

Ingenti danni alla struttura.

Incendio di probabile natura dolosa in un negozio alle Celle di Rimini. L'allarme è scattato nella prima serata di ieri, lunedì 14 marzo, al negozio "Bottega di Quartiere" in via dell'Edera. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Ingenti i danni.

La titolare del negozio con un post su Facebook ringrazia per i soccorsi e chiede l'aiuto di chi possa aver visto qualcosa per risalire ai responsabili "chiediamo se qualcuno avesse visto qualche cosa di avvisarci, mi può contattare privatamente, l’incendio è doloso quindi qualsiasi informazione ci può essere utile. Comunque teniamo duro, ci rimbocchiamo le maniche per essere il prima possibile operativi per i nostri clienti, e perché il nostro lavoro è ciò che ci tiene in vita!!

Grazie ancora alla comunità che questa sera è corsa a darci una mano ed a supportarci… siete veramente fantastici"